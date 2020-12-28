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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الداخلية التركية تحقق في قضايا فساد ارتكبها حزب أردوغان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:39 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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بعدما فتح رئيس بلدية إسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو، التحقيق في قضايا الفساد، أعلنت وزارة الداخلية التركية تعيين 3 مفتشين مدنيين للتحقيق في قضايا فساد ومخالفات ارتكبها حزب «العدالة والتنمية»، الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، خلال فترة رئاسته بلدية إسطنبول.

وكان إمام أوغلو قد كشف عنها خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية، إذ أشار وقتها إلى قضايا إضرار عام في حوالي 40 مناقصة، فضلًا عن مخالفات خاصة بهيئة التفتيش التابعة للبلدية.

وقالت جريدة "سوزجو" التركية، إن المفتشين المدنيين يبدأون العمل في بلدية إسطنبول اليوم.

وتقدم رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، مطلع الشهر الجاري، إلى القضاء التركي بأول ملفات الفساد المتعلقة بفترة إدارة حزب العدالة والتنمية للبلدية، وتضمن الملف أسماء 23 مسئولًا من الحزب الحاكم، وفي مقدمتهم وزير النقل الحالي، عادل قارا إسماعيل أوغلو، الذي شغل منصب الأمين العام للبلدية.

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