وكيل «تعليم الفيوم» يوجه بسرعة وضع خطة تطوير إدارتي يوسف الصديق وإطسا

عقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، عبر شاشات الفيديو كونفرانس بحضور مديري عموم ديوان المديرية والتطوير التكنولوجي والعلاقات العامة بمركز مصادر التعلم بالمديرية.وشدد وكيل الوزارة في بداية الاجتماع على أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية في منتهى الحساسية نظرًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية "كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر"، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تتسبب في انتشار العدوى بالفيروس.وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات التى أقرتها الدولة لمواجهة تلك الجائحة تجنبًا لتفشي المرض بين المواطنين، مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سير العمل بكافة المنشآت التعليمية، مع ضرورة الإبلاغ فورًا في حالة حدوث أي إصابة بفيروس كورونا لأي طالب أو أحد العاملين فى أي مدرسة أو ديوان إدارة تعليمية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.ووجه وكيل الوزارة بعدم إقامة أي حفلات أو ندوات أو معارض بالمدارس أو الإدارات التعليمية خلال الفترة الحالية، مشددا بعدم السماح لأي زائر بالدخول إلى ديوان المديرية أو الإدارات التعليمية أو أى مدرسة على مستوى المحافظة دون ارتداء الكمامة.كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات فى موعدها، وأنه ستتم مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة الامتحانات.وفي إطار الاستعدادات للمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وجه وكيل الوزارة بوضع آليات الرؤية التعليمية الشاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، حيث وجه مديرى إداراتي يوسف الصديق وإطسا التعليمية بسرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات لوضع خطة التطوير بالمركزين، من خلال رصد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير التعليم بالإدارتين.