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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية ترحب بتعيين «تور وينسلاند» منسقًا لعملية السلام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:48 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
عبير سليم
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رحب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعيين الدبلوماسي النرويجي "تور ونيسلاند" منسقًا خاصًا للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي يحل المنسق المنتهية ولايته "نيكولاي ميلادينوف".

ونقل المصدر في بيان عن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، تهنئته للمبعوث الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة، ومعربًا عن استعداه للعمل معه عن كثب من أجل استعادة الزخم لعملية السلام وفق المعايير الدولية المعروفة، والتي تتأسس على مواقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حيال القضية الفلسطينية.

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