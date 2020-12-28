رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة أسواق اليومية والمواشى بالغربية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:58 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
شن مجلس مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، برئاسة مني صالح، حملة مكبرة لإزالة الأسواق اليومية والمواشي تنفيذًا لقرار الدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية، بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية لمدة شهر، وذلك لمنع التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا.

وفض مجلس المدينة السوق الأسبوعي "سوق الاثنين" بمدينة بسيون وإزالة جميع متعلقات السوق، وذلك بتواجد نائب رئيس المركز وموظفى الإشغالات والمتابعة وتحسين البيئة.

كما تم فض وغلق سوق المواشى بقرية كفر المبروك التابعة للوحدة المحلية بقؤسة صا الحجر تحت إشراف لجنة من الوحدة المحلية بصا الحجر  وأبو حمر.

موضوعات متعلقة

حقنة مغشوشة تعرض حياة طبيب مصاب بكورونا في كفر الشيخ للخطر

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

الصور

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

image description

محافظ أسيوط وأعضاء «النواب والشيوخ» يضعان أسس التعاون والخطط المستقبيلية

الأكثر قراءة

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الآن.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 ورابط المصرية للاتصالات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

إندونيسيا تمنع دخول الزائرين أسبوعين

رابط استمارة الأزهر 2020.. إليك التفاصيل

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري