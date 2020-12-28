إزالة أسواق اليومية والمواشى بالغربية

شن مجلس مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، برئاسة مني صالح، حملة مكبرة لإزالة الأسواق اليومية والمواشي تنفيذًا لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية لمدة شهر، وذلك لمنع التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا.وفض مجلس المدينة السوق الأسبوعي "سوق الاثنين" بمدينة بسيون وإزالة جميع متعلقات السوق، وذلك بتواجد نائب رئيس المركز وموظفى الإشغالات والمتابعة وتحسين البيئة.كما تم فض وغلق سوق المواشى بقرية كفر المبروك التابعة للوحدة المحلية بقؤسة صا الحجر تحت إشراف لجنة من الوحدة المحلية بصا الحجر وأبو حمر.