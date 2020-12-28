نائب محافظ القاهرة يهنئ الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد

تقدم الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بخالص وأصدق التهاني وأجمل الأمنيات للإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، آملأ من الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا، وأن يسود مصرنا الغالية الاستقرار والسلام والأمن، وأن تحيا مصر دائما بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة.كان محافظ القاهرة قد هنأ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وأعرب عن أصدق التهاني وأجمل الأمنيات للأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد آملا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا وأن يسود مصرنا الغالية الاستقرار والسلام والأمن وأن تحيا مصر دائما بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة.