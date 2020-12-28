بوتين ونظيره الفنلندي يعربان عن ارتياحهما للعلاقات المشتركة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، عن ارتياحهما للمستوى الذي تم تحقيقه من علاقات حسن الجوار والشراكة البناءة بين البلدين، والتي تكتسب أهمية خاصة في سياق الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تحل في 31 ديسمبر الجاري.وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي والفنلندي ناقشا، في اتصال هاتفي، النتائج الرئيسية للتعاون بين روسيا وفنلندا في العام الذي أوشك على الانتهاء.وأضاف البيان أن الرئيسين أكدا التوجه المتبادل لزيادة تعزيز التعاون متبادل المنفعة في المجالين التجاري والاقتصادي، والتنسيق الفعال في مكافحة جائحة فيروس كورونا.