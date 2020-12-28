رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهام حكومته بالفشل في شراء لقاح كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:17 م
مون جيه
مون جيه
ا ش ا
طباعة
رفض رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الانتقادات التي تفيد بأن حكومته فشلت في سياسة شراء لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلا إنه من المتوقع بدء التطعيم كما هو مخطط له في فبراير من العام المقبل.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الاثنين إلى المخاوف المثارة بأن كوريا الجنوبية ربما لم تؤمن لقاحات كافية حتى الآن أو أن عملية التطعيم ستتأخر كثيرا ليست صحيحة، مضيفا أن الحكومة نفذت نظام دعم مشتركا بين الوكالات قبل عدة أشهر، وبذلت جهودا شاملة لتوفير اللقاحات على أساس آراء الخبراء.

وقال "نسير وفقا للبرنامج بسلاسة وفقا لسياستنا الأصلية"، وشدد على أن الحكومة تتوقع أنها ستكون قادرة على بدء حملة التطعيم في فبراير لمن هم على رأس قائمة الأولويات، بما في ذلك الطاقم الطبي والعاملون في مرافق رعاية المسنين.

وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى فرض قيود أكثر صرامة في جميع أنحاء البلاد منذ الأسبوع الماضي للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت البلاد 57 ألفا و680 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فضلا عن 819 حالة وفاة مرتبطة به، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية في وقت سابق اليوم.

موضوعات متعلقة

الصحة: 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

ألقي القبض عليه بمكتبه.. من هو أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؟

الصور

image description

حملة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بدمياط

image description

ننشر أبرز قرارات المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

«التأمين الصحي» تلغى الإجازات الاستثنائية للموظفين

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تردد قناة اكسترا نيوز الجديد 2021 Extra News

مسجد باريس يعلن انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة في فرنسا

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«سرديات الإسكندرية» يستأنف أنشطته بقراءات قصصية.. اليوم

منشورات تكوين تطرح ديوان «جسرٌ لا يوصل أحدًا إلى بيته»

غدا.. فاطمة عكاشة بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

منصورة ونورهان.. مصريتان فى جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2020