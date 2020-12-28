الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهام حكومته بالفشل في شراء لقاح كورونا

رفض رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الانتقادات التي تفيد بأن حكومته فشلت في سياسة شراء لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلا إنه من المتوقع بدء التطعيم كما هو مخطط له في فبراير من العام المقبل.وأشار الرئيس الكوري الجنوبي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الاثنين إلى المخاوف المثارة بأن كوريا الجنوبية ربما لم تؤمن لقاحات كافية حتى الآن أو أن عملية التطعيم ستتأخر كثيرا ليست صحيحة، مضيفا أن الحكومة نفذت نظام دعم مشتركا بين الوكالات قبل عدة أشهر، وبذلت جهودا شاملة لتوفير اللقاحات على أساس آراء الخبراء.وقال "نسير وفقا للبرنامج بسلاسة وفقا لسياستنا الأصلية"، وشدد على أن الحكومة تتوقع أنها ستكون قادرة على بدء حملة التطعيم في فبراير لمن هم على رأس قائمة الأولويات، بما في ذلك الطاقم الطبي والعاملون في مرافق رعاية المسنين.وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى فرض قيود أكثر صرامة في جميع أنحاء البلاد منذ الأسبوع الماضي للحد من تفشي الفيروس.وسجلت البلاد 57 ألفا و680 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، فضلا عن 819 حالة وفاة مرتبطة به، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية في وقت سابق اليوم.