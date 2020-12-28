ماليزيا تسجل 1594 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل ألف و594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 3 حالات أصيبوا خارج البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 106 آلاف و690 إصابة.وأكد نور هشام، حسبما أوردت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، أن ألفًا و181 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفي 3 أشخاص لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 455 وفاة.وأوضح أنه يوجد ألف و166 مصابًا في العناية المركزة في الوقت الراهن، بينما يحتاج 53 مريضًا لأجهزة تنفس صناعي.