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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 38 مليون جنيه قروضًا للأسر المنتجة خلال 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:41 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة للأسر المنتجة خلال الفترة من يناير 2020، وحتى الآن بلغ 7899 مستفيدًا، فيما بلغت قيمة قروض الأسر المنتجة 38.9 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن مشروع الأسر المنتجة يعد أحد أنشطة قطاع التنمية في وزارة التضامن الاجتماعي الذي يستهدف كل فئات المجتمع التي لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بقدم عائد ودخل مناسب يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية مع توفير فرص عمل من خلال استمرارية المشروع وجديته.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مستوى 27 محافظة بجمهورية مصر العربية داخل القرى والمراكز والمدن الريفية والحضرية.

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