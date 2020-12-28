محافظة الغربية تتابع صيانة أعمدة الإنارة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث نجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى في عمل صيانة لعدد ٤٧٤٧ عمود إنارة منذ بداية الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار.وشملت أعمال الصيانة رفع الوصلات المخالفة، تغيير العوازل المكسورة، رفع مفاتيح الإنارة من على الأعمدة، صيانة كشافات الإنارة واستبدال الخلايا القديمة ذات المفاتيح بخلايا جديدة أوتوماتيك وعزل الأسلاك الخارجية بمواسير بلاستيك وذلك حرصًا وحفاظًا على أرواح المواطنين.وفي ذات السياق، نفذ قسم الإنارة بحي ثان المحلة الكبرى، أعمال صيانة الإنارة العمومية القائمة بشارع نعمان الأعصر، كما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى.وفي مركز ومدينة طنطا، تم تغيير الكشافات المحترقة بكشافات صوديوم جديدة في المنطقة أمام كوبري كفر الشيخ اتجاه القاهرة على الطريق السريع وأضاءت المنطقة بشكل كامل، كما تم تربيط وصيانة الكشافات في الأتوماتك الأول من طريق محلة منوف وتغيير بعض الكشافات المحترقة بكشافات من الصيانة.ويأتي ذلك استكمالًا لأعمال الصيانة الدورية، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإصلاح وصيانة محول حسن المغربي بتطاي، ومحول البنك بالجعفرية، وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية ميت حواي.