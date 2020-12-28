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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شعار «مونديال اليد» يزين طائرات مصر للطيران

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:31 م
طائرات مصر للطيران
طائرات مصر للطيران
محمود السعدى - فاتن غلاب
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أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، حملة دعائية بدأتها بوضع شعار وتميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد "حورس" على واجهة اثنتين من أكبر طائراتها، وجار وضعها على مقاعد جميع الطائرات وأتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية، لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث العالمي، مضيفة أنه جار دراسة اختيار "زي" لفرق العمل بالشركة ومطار القاهرة، يحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين على الحدث، للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 والحرص على الخروج بأفضل تنظيم للبطولة التي تعد أول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا، وتحت رعاية وزارة الطيران المدني للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

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