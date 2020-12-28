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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ملخص أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 1

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:39 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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عرض أمس الأحد أولى  حلقات مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر وهو اولي بطولة مطلقة لها من تأليف محمد مهرجان وإخراج محمد عبدالسلام وأشراف علي الكتابة والإخراج لزوجها محمد سامي، ويعرض المسلسل على قناة اون في تمام الساعة 7.45.

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 1

وجائت تفاصيل الحلقة الأولي من المسلسل كالتالي ظهرت مي عمر بشخصية لؤلؤ وهي نجمة غنائيه كبيرة وصلت لمكانة ضخمة في عالم الغناء وتعيش في رفاهية وتمتلك أموالًا وسيارات وعقارات ووصلت لكل ذلك بعد مشوار صعب علي مدار 25 عام، ولكن تتعرض لؤلؤ لحادث قتل بسبب وجود عدءات كثيرة لها ولكن هخذا الحادث يكشف لها العديد من التفاصيل حول الناس المحيطين بها.

ويشاركها في بطولة المسلسل كل من اوارد الذي يقدم دور مدير اعمالها في المسلسل ونرمين الفقي صديقتها ويوجد بينهم عدوات وأحمد زاهر الذي ادعي انه زوجها وهيدي كرم زوجة أحمد زاهر ومحمد الشرنوبي الذي يقدم دور حبيبها، وظهرت الحلقة الاولي ديكور فخم لفيلا لؤلؤ وهو الديكور الرئيسي الذي يتماشي مع جو المسلسل وشخصية لؤلؤ.

يشار إلى أن الفنانة مي عمر تخوض سباق رمضان المقبل بمسلسل "نسل الإراب" مع النجمين امير كرارة واحمد السقا ومن تأليف وإخراج زوجها محمد سامي، وتواصل حاليًا تصوير المشاهد الأخيرة في لؤلؤ حتي تتفرخ لمسلسلها الرمضاني المقبل، وكانت آخر تجارب مي عمر مسلسل "الفتوة" رمضان الماضي الذي حقق نجاح كبير بطولة ياسر جلال.

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