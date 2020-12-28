42 نجعا و3 قرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية

- مركز بهيج

- قرية الغربنيات

- قرية أبو صير

تستعد محافظة الإسكندرية، لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة «حياة كريمة» والتي تشمل 3 قرى و42 كفر ونجع بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير «ألف قرية» على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.وترصد «الدستور» أسماء القرى والنجوع التابعة لها والمستفادة من خطة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهي.يتبع مركز «بهيج» 13 كفرًا ونجعًا، وهم ( نجع السراحنة، نجع القاسمية، نجع هوارة، نجع الافراد البحرى، نجع حميده قبلى وبحرى، العزبة البحرية، نجع الصحفاق، نجع حمودة، نجع قطعان، نجع أبو حبون، نجع الأفراد قبلى، نجع الهيش ).يتتبع قرية« الغربنيات» 18 كفرًا ونجعًا وهم ( نجع النهضة، نجع الصناقر، نجع الجويرة، نجع الاقرع، نجع حمودة قبلى، نجع المنشية، نجع الصحفاق قبلى، نجع مصباح، نجع جويدة، نجع محمد أوب مجرن، نجع طلب، نجع بريك، نجع البراهمة، نجع عبودة قبلى، نجع يونس، نجع كريم بحرى، نجع الصحفاق بحرى، نجع مرتاح).ويتبع قرية«أبو صير» 11 نجعًا وكفرًا وهم ( نجع العجوز، نجع الشتور، نجع حليص، نجع القريضات، نجع حبون شرق، نجع العزايم، نجع السمالوسى، نجع حبون غرب، نجع القناشات، نجع قنوش، نجع الموالك).وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد تابع الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استعدادا لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة «حياة كريمة» والتي تشمل 3 قري و42 كفر ونجع بنطاق مركز ومدينة برج العرب.