رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل قانون التأمينات 2020 - 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:39 م
جريدة الدستور
اسماء منصور
طباعة
في إطار رغبة القيادة السياسية في الدولة في التخفيف عن أعباء المواطنين تم نوضع قانون المعاشات والتأمينات الجديد العام الماضي، ويبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل قانون التأمينات 2020 - 2021.

وتم تطبيقه بشكل فعلي منذ بداية العام الحالي، وقد اصدر القانون الجديد للمعاشات من قبل البرلمان في دور الإنعقاد الرابع بتصديق من الرئيسي عبد الفتاح السيسي، ويتم فيه إستخدام دريفة التمويل الجزئي بدعم الفئات المستحقة للدعم في الدولة مثل العجز والشيخوخة.

تفاصيل قانون التأمينات 2020 - 2021

حيث يعطي القانون الجديد جميع الأطراف داخل التأمين سواء كان العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش فوائد عديدة، وتم في القانون دمج قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ضمن قانون واحد يتماشي مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى،ويأخذ القانون الجديد بالمبادئ التأمينية الجديدة، مثل تسوية المستحقات المالية.

(شروط الحصول على تعويض في القانون الجديد)

وأوضح القانون الجديد أنه يحق للمؤمن عليه الحصول علي تعويض، وأوضح القانون الجديد شروط الحصول على دفعة هذا التعويض كالتالي: 

1- قيام المؤمن عليه بانتهاء خدمته مع عدم استحقاقه للمعاش.

2- يكون التعويض مستحق عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة عند عدم استحقاقه للمعاش كما سبق الذكر بالإضافة، ونكون نسبة هذا التعويض 15% من الأجر السنوي الذي يبلغ أجر التسوية مضروبا في إثني عشر ضعف، عن كل عام من الأعوام المدرجة في التأمين.

(الحالات التي يتم فيها زيادة قيمة المعاش)
-في حالة إصابة عمل تؤدي للوفاة أو عجز كامل يتم تسوية المعاش بنسبة 80%، إذا أدت الإصابة بعجز جزئي يتم تسوية المعاش بنسبة 35%.

-إذا أدي العجز لإنهاء خدمة المواطن يتم زيادة معاشه سنويا حتى بلوغه الستين.

قد يهمك أيضا:

قانون التأمينات 2020 يحدد تاريخ صرف أول معاش في حالة انتهاء الخدمة




الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الصور

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

image description

محافظ أسيوط وأعضاء «النواب والشيوخ» يضعان أسس التعاون والخطط المستقبيلية

الأكثر قراءة

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الآن.. موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021 ورابط المصرية للاتصالات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

إندونيسيا تمنع دخول الزائرين أسبوعين

رابط استمارة الأزهر 2020.. إليك التفاصيل

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري