تفاصيل قانون التأمينات 2020 - 2021





1- قيام المؤمن عليه بانتهاء خدمته مع عدم استحقاقه للمعاش.



2- يكون التعويض مستحق عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة عند عدم استحقاقه للمعاش كما سبق الذكر بالإضافة، ونكون نسبة هذا التعويض 15% من الأجر السنوي الذي يبلغ أجر التسوية مضروبا في إثني عشر ضعف، عن كل عام من الأعوام المدرجة في التأمين.



(الحالات التي يتم فيها زيادة قيمة المعاش)

-في حالة إصابة عمل تؤدي للوفاة أو عجز كامل يتم تسوية المعاش بنسبة 80%، إذا أدت الإصابة بعجز جزئي يتم تسوية المعاش بنسبة 35%.



-إذا أدي العجز لإنهاء خدمة المواطن يتم زيادة معاشه سنويا حتى بلوغه الستين.

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-إذا أدي العجز لإنهاء خدمة المواطن يتم زيادة معاشه سنويا حتى بلوغه الستين.

في إطار رغبة القيادة السياسية في الدولة في التخفيف عن أعباء المواطنين تم نوضع قانون المعاشات والتأمينات الجديد العام الماضي، ويبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل قانون التأمينات 2020 - 2021.وتم تطبيقه بشكل فعلي منذ بداية العام الحالي، وقد اصدر القانون الجديد للمعاشات من قبل البرلمان في دور الإنعقاد الرابع بتصديق من الرئيسي عبد الفتاح السيسي، ويتم فيه إستخدام دريفة التمويل الجزئي بدعم الفئات المستحقة للدعم في الدولة مثل العجز والشيخوخة.حيث يعطي القانون الجديد جميع الأطراف داخل التأمين سواء كان العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش فوائد عديدة، وتم في القانون دمج قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ضمن قانون واحد يتماشي مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى،ويأخذ القانون الجديد بالمبادئ التأمينية الجديدة، مثل تسوية المستحقات المالية.(شروط الحصول على تعويض في القانون الجديد)وأوضح القانون الجديد أنه يحق للمؤمن عليه الحصول علي تعويض، وأوضح القانون الجديد شروط الحصول على دفعة هذا التعويض كالتالي: