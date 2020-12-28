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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مصادر كنسية تكشف كيفية اختيار 20 شخصًا لحضور قداس عيد الميلاد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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كشفت مصادر كنسية مطلعة عن كواليس تطبيق قرار مجمع أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمعروف بالمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخصوص مشاركة 20 فردًا فقط بحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

وأشارت المصادر إلى أنه لكل كنيسة سياسة في تطبيق القرار، إلا أن المُرجح أن تقوم به معظم كنائس القاهرة والإسكندرية هو اختيار الـ20 شخصًا من فئة الشمامسة، لتبدأ الكنيسة برتبة الأرشذياكون وهو رئيس الشمامسة وهي رتبة يندر أن يحصل عليها الأفراد، ثم رتبة الدياكون، ثم رتبة الايبوذياكونيين، ثم الأغنسطسيين وهم فئة القراء، ثم المرتلين الابسالتس.

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