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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب بعد استخراج كارنيهات العضوية: سنكون داعمين للدولة والمواطن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:00 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب غباشي بدير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن مركز ومدينة طنطا، إن وجهته القادمة داخل البرلمان هي لجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنه ابن من أبناء جهاز الشرطة يعرف معنى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد ويحافظ على أركان الدولة المصرية وداعما للقيادة السياسية.

وأضاف النائب، عقب استخراج كارنيه العضوية: «لولا الرئيس السيسي ما نعمت مصر بالأمن والأمان».

ومن جهته، قال النائب حامد جهجة، نائب مركز المحلة، إنه كنائب سابق يرغب في تكملة مشوار الإنجازات التي تمت في دائرة مركز المحلة، وأن الدولة قامت بتوفير كافة الاعتمادات المالية لمشروعات الصرف الصحي بالمحلة وعملت على تحسين منظومة شبكة الطرق الداخلية بالمحلة.

وأشار عقب استخراج كارنيه العضوية، إلى إنه يأمل من البرلمان الجديد أن يكون داعما للمواطن المصري للتخفيف عن كاهله، خاصة وأن المواطن كان الشريك الاول والأساسي لنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.

ومن جهته، قال النائب سمير جابر عيسى، أنه ليس غريبا عن العمل البرلماني فقد سبق له تمثيل أهالي دائرتي في برلمانات سابقة، مشيرًا إلى أنه يشعر بروح جديدة داخل أروقة هذا المجلس ولدي الجميع حماس منقطع النظير للعمل عن التخفيف عن المواطن المصري ودعم الدولة المصرية والقيادة المصرية من أجل استكمال الإنجازات على أرض هذا الوطن.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الحالي، وعضو المجلس الجديد، أن منظومة الصحة ستكون على رأس الأولويات لان المواطن المصري هو القيمة الحقيقية وبناء الإنسان هو الأساس، مضيفًا أن المجلس سيستكمل إنجازات المجلس الحالي وسيعمل علي أن يرد للمواطن المصري الجميل.

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