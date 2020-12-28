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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:01 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1638 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، بأنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية، و7 في قطاع غزة، و3 حالات أخرى في مدينة القدس.

وأوضحت «الكيلة»، في البيان اليومى حول مستجدات كورونا، أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 123 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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