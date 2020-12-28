«البترول» تنجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق

نجحت وزارة البترول من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، في تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق، ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020، مقارنة بما وصلت إليه عام 2013، وبنسبة خفض حوالى 87%، حيث كان يبلغ حوالي 6.3 مليار دولار، والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.يأتي هذا استمرارًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية، في العمل على سداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.