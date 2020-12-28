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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:40 م
جريدة الدستور
أحمد عوض
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تقدم "الدستور" خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط لجميع الطلاب، حيث يعد قرار ملىء استمارة الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية لأول مرة في تاريخ الأزهر الشريف بشكل إلكتروني كامل.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات 2021، أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل التيسير على الطلاب والطالبات، وفي إطار مواكبة عمليات التطور التكنولوجي وفي إطار التماشي مع توجه الدولة نحو الرقمنة في كل المؤسسات وفق الإجراءات الاحترازية المشددة.

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية

وأعلن رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، عن العديد من الضوابط الخاصة بالتقديم الإلكتروني للابتدائية والإعدادية بخصوص الاستمارة الإلكترونية، وذلك وفقا للخطوات التالية: 

- يجب طباعة الاسم الخاص بالمستخدم وكلمات المرور، لكل طالب عبر برنامج شئون الطلاب 2021، ويتم ذلك عبر قائمة الشهادات، وأيضا حسابات الطلاب أون لاين، حتى يصل إلى آخر الصفحة يجد أمر طباعة.
 
 - يجب على الطالب أو الطالبة ولي الأمر بالدخول على لينك المعهد الديني التالي: https://azhar.gov.eg/certificates وتسجيل الدخول باستخدام الاسم الخاص بالمستخدم وكلمات المرور.
 
 - كتابة الاسم الخاص بالطالب باللغة الإنجليزية، وضرورة وضع رقم التليفون، وكتابة محافظة العنوان وحفظ الإضافات.
 
 - في حالة وجود أخطاء بالاستمارة أو في البيانات يقوم رائد التحول الرقمي بالتعاون مع مسئول شئون الطلاب بالتأكد من صحة التعديل من واقع سجلات المعهد قبل تعديله على قاعدة البيانات.
 
 - يطبع الطالب الاستمارة بعد الحفظ ومراجعة كافة البيانات ويقوم بتسليمها للمعهد.
 
 - يسجل رائد التحول الرقمي بالمعهد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان من الخارج بالتعاون مع شئون طلاب المعهد والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة منهم، يجب أن يتسلم شيخ المعهد "مدير المعهد الديني" إقراراً من مسئول شئون الطلاب بالمعهد يفيد بمراجعة كل بيانات الطلاب داخل المعهد والوقوف على صحتها. 

 - يجب على رائد التحول الرقمي طباعة كشف 2ج عبر برنامج شئون الطلاب بعد توافرها خلال الفترة القادمة، ويقوم بمراجعتها شئون الطلاب، ثم الاعتماد بختم المعهد، وأخيرا يتم التسليم إلى إدارة الامتحانات.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 جميع المراحل وتنزيل نماذج الامتحانات

رابط تسجيل استمارة الأزهر 2020 الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021


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