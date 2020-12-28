مصر تُحقق 26 كشفًا بتروليًا و22 اتفاقية بـ1.6 مليار دولار خلال 2020

كشفت وزارة البترول، أنه تم خلال عام 2020 توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار، وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئرًا، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار.ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أنه تم منح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئرًا، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر، وتحقيق 62 كشفًا للبترول، والغاز «47 زيت خام + 15 غاز» بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.وبينت أنه تم توقيع 12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل، بإجمالي منح توقيع حوالى 6.5 مليون دولار، والانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، للتسويق للمناطق البترولية عالميًا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.وذكرت أنه تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر؛ لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام، وأنه تم الإنتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمي لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حاليًا معالجة البيانات المسجلة، كما يتم أيضًا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات؛ للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.