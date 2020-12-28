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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الواقع يشهد».. دعم رئاسي متواصل لقطاع البترول على مدار 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:39 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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حظى عام 2020 بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموحة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وجاءت الاجتماعات بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية، كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات، حيث افتتح الرئيس السيسى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2020» في دورته الرابعة.

كما افتتح الرئيس مشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، ومشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، كما شهد انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى2 الذى شاركت في تنفيذه شركة بتروجت، ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء، في إطار مساهمة قطاع البترول في تنفيذ المشروعات القومية.

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