نائب محافظ القاهرة يزور جمعية العزيز بالله بحي الزيتون

واصل مسئولي محافظة القاهرة من زيارات الجمعيات العامة وحضور أنشطتها لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى الزيتون بزيارة جمعية العزيز بالله بحى الزيتون لمتابعة الأنشطة المقدمة داخل الجمعية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.وقام حسام الدين فوزي بتوزيع بطاطين على الأسر الاكثر احتياجا.تاتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برفع المعاناة عن الأسر الاكثر إحتياجا بجهود الخدمات المجتمعية ومحافظة القاهرة.