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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

هل أُلغيت أعمال السنة في الفصل الدراسي الأول بعد رفع الغياب؟

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:49 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس، تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

وقال المركز، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

وأشار المركز إلى أن الوزارة أوضحت أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل سارٍ ومستمر كما هو معمول به في الأعوام الدراسية السابقة، لافتة إلى أن قرار رفع الغياب يقصد به جعل الحضور اختياريًا للطلاب، وذلك وفقًا لقرار الوزارة بعدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

وفي السياق ذاته، سيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كاملًا من خلال اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، على أن تعقد الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا في لجان امتحانية.

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