الأهالي يقبضون على لص حاول سرقة موتوسيكل في الأقصر

تمكّن أهالي منطقة نجع الشيخ فضيل، بمركز إسنا محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، من ضبط لص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية من أمام بنك مصر.وقال أحمد علي، من أهالي المدينة، إن اللص استغل انشغال المواطنين داخل بنك مصر، وحاول سرقة موتوسيكل كان أمام البنك، لكن حظه العثر أن أحد الأهالي كان متوجهًا للبنك اشتبه فيه، ولما حاول الاقتراب منه فر هاربًا، لكنه وبمساعدة الأهالي تمكنوا من القبض عليه في منطقة نجع الشيخ فضيل، وتم تسليمه لرجال الشرطة.