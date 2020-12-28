«حابي وآمون رع».. تعرف على الأبراج الفرعونية وتأثيرها الفلكي

- النجوم التى ولد كل شخص تحت تأثيرها:

- أول من وضعوا علم الفلك:

- تقسيم النجوم:

- زخرفة المقابر الملكية بالنجوم:

- وسائل قياس للزمن:

- الأبراج الفرعونية:

- برج "حابي" إله النيل:

- برج "آمون رع" ملك الآلهه:

- برج "موط" أم الآلهة:

‏- برج "جيب" إله الأرض:

‏- برج "أوزوريس" إله البعث والحساب:

- برج "إيزيس" إله الأمومة:

برج "تحوت" إله الحكمة:

- برج "حورس" إله السماء:

- برج "أنوبيس" إله الموت:

‏- برج "ست" إله الصحراء:

‏- برج "سخمت" إله الحرب:

- برج "باستيت" إله النساء:

لم تكن معرفة الأبراج والتنبؤات بما سيحدث للأفراد كل عام وليدة العصور الحديثة، بل لها جذور سابقة، حيث اهتم المصريون القدماء بعلم الفلك والتنجيم، وقاموا بالربط بين الآلهة المصرية القديمة التى كانوا يقدسونها وبين الأبراج الفلكية، وذلك وفقًا للصفات الشخصية لكل إله، والتوافق بينه وبين باقى الآلهة، وأصبح يمكن التعرف على الشخصيات والإطلاع على نقاط القوة والضعف عند كل شخص.يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور أحمد سالم عالم المصريات عن الأبراج الفرعونية وصفات كل منها.تحتوى الأبراج الفرعونية على 12 برجًا مثل الغربية، ويرمز كل برج إلى إله من آلهة المصريين القدماء الذين كانوا يعتقدون أن النجوم التى ولد كل شخص تحت تأثيرها تلعب دور كبير فى تكوين شخصيته وحياته ومصيره.يعتبر المصريون القدماء أول من وضعوا أسس ونظريات علم الأبراج ومنهم انتقل هذا العلم إلى العالم كله بعد ذلك.رصد المصريون القدماء النجوم بطريقتين وقسموها إلى نوعين:- النجوم التي لا تفنى.- النجوم التي لا تتعب.وقد استطاعوا تمييز خمسة كواكب، وتصويرها كإله يبحر في قوارب في السماء وهي: المريخ، المشتري، عطارد، زحل والزهرة.منذ الدولة الحديثة شغلت المناظر الفلكية مساحات كبيرة من أسقف العديد من المعابد ومقابر الملوك والأفراد، وهي مناظر تمثل المجموعات النجمية والنجوم والكواكب والأجرام السماوية والأشهر القمرية وساعات الليل والنهار.أشهر تلك المقابر مقبرة "سيتي الأول" ومعبد "رمسيس الثاني" ومقبرة "سننموت" مهندس الملكة "حتشبسوت" وتم زخرفة العديد من المقابر الملكية في "وادي الملوك" بمناظر سماوية ففي مقابر "الرعامسة" توجد مجموعة وهي عبارة عن أربعة عشر كائن جالسين وهم يمثلون نجوم تسمح بمرور الزمن من خلال النجوم عبر السماء.اخترع المصريون القدماء العديد من وسائل قياس الزمن ومنها ساعات الليل مثل الساعة المائية وأخرى للنهار، وقيست ساعات النهار بأنواع أخرى من من الساعات التي تعتمد على الظلال بتحديد اتجاهها أو طولها أثناء النهار، حيث لاحظوا أن طول الظلال أثناء ساعات النهار يختلف حسب فصول السنة.صفات مواليده متسرعين وعاطفيين، ولا يخشون مواجهة المخاطر ويسعون إلى الأنشطة السريعة، كما أنهم مصدر طاقة إيجابية، فطاقتهم الإيجابية تساعد الآخرين في التخلص من طاقتهم السلبية ولذلك فينجذب إليه الآخرين، وهم الأسرع في الارتباط العاطفي بالأشخاص، لكنهم لا يتحملون خيانتهم.صفات مواليده شخصيات قيادية وتمتلك كاريزما كبيرة، والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل، ولكنهم حذرين وماكرين، كما أن لديهم القدرة على السيطرة وإدارة الأمور، واتخاذ القرارات الحاسمة.صفات مواليده القدرة على الحماية، والتفاني، والعيش للآخرين، وشدة الحساسية وتقديم التضحيات، وشدة التفاؤل التي تعرضهم للإحباط في أغلب الأحيان.صفات مواليده الميل إلى الوحدة، وقلة الكلمات واختيارها، ولا يسعون لتبديد طاقتهم ويختارون الأنشطة المهمة ويتميزون باستغراقهم الوقت كامل في أي عمل يقومون به، كما أنهم يتميزون بالعطاء وصدق الوعود ولا يتسامحون مع من يخالف وعده معهم.من صفات مواليده التناقضات الكثيرة في شخصياتهم، فهم أقوياء وضعفاء جدًا في نفس الوقت، كما يتميزون بالإصرار على تحقيق أحلامهم وتجذبهم الأشياء الصعبة التى تبدو مستحيلة.من صفات مواليده الإخلاص والوفاء، كما أنهم لا يحبون الصراعات ولا يؤمنون بها، واستخدام الطرق المباشرة في الوصول إلى الأشياء.من صفات مواليده حل المشاكل بحكمة والرومانسية والعاطفية، والبحث عن العلاقات المستقرة، والامتنان للأشخاص وتقدير مواقفهم.من صفات مواليده الشجاعة، والقدرة على اتخاذ المخاطر رغم احتياجهم الدائم للأمان، فضلًا عن كونهم شخصيات متفائلة.من صفات مواليده الميل إلى الوحدة، والشخصيات الانطوائية، فضلًا عن كونهم شخصيات حساسة للغاية، ويخفون مشاعرهم في علاقاتهم خوفًا من أن تقابل بأقل مما يتوقعون.من صفات مواليده أنهم يسعون دائما للمثالية والكمال، ويستفيدون من أخطائهم فضلًا عن قراراتهم الحاسمة.من صفات مواليده البحث الدائم عن القيم والأخلاق، والحرص على تحقيق العدالة، فضلًا عن كونهم شخصيات كونهم شخصيات اجتماعية ومحبوبة.من صفات مواليده بحثهم الدائم عن التوازن، والحدس القوي، كما أن لديهم قدرة فائقة على الإقناع بالإضافة إلى الحذر والاستعداد الدائم على الهجوم ورد الأذى.