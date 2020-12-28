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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ارتفاع عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إلى 521 دارًا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:33 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ارتفاع عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إلى 521 دار أيتام وحضانة إيوائية، بسعة 21،236 طفلا، وبلغ عدد المستفيدين الفعلي 11234 مستفيدا، بنسبة إشغال 65%.

وأشارت فى تقرير صادر عنها، إلى أن عدد دور المسنين بلغ 172 دارا، وعدد أندية المسنين 192 ناديا ويبلغ عدد المستفيدين 3474 مستفيدا بدور المسنين، وعدد المستفيدين في أندية المسنين 37800 مستفيد بنسبة إشغال 80%.

ويبلغ عدد الحضانات العادية على مستوى الجمهورية 15254 حضانة، ويبلغ أعداد الأطفال المستفيدين 803670 طفلا حتى تاريخه.

كما يبلغ عدد أندية الأطفال 357، والمسفيدين 15056 طفلا، كما يبلغ عدد مكتبات الأطفال 517، والمستفيدين 18407 أطفال.

وأكدت أن عدد مكاتب التوجيه الأسري، يبلغ عددها 169 مكتبا، ويصل عدد المستفيدين إلى 14806 مستفيدين، كما يبلغ عدد دور الرعاية اللاحقة 13 دارا، ويبلغ عدد المستفيدين 201 مستفيد.

أما مراكز الطفل العامل، فيبلغ عددها 16 مركزا فى 14 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين 4840 طفلا.

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