هروب 200 سائح بريطاني من الحجر

هرب نحو 200 سائح بريطاني من منتجع فيربييه السويسري للتزحلق، حيث كانوا يمضون حجرًا صحيًا لمدة 10 أيام.وأفادت صحيفة "سونتاغ تسايتونغ" بأن الفارين من المنتجع نحو 200 من أصل 420 سائحًا بريطانيًا شملتهم في فيربييه إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة السويسرية على المسافرين الآتين من بريطانيا منذ 14 ديسمبر.وكان منتجع فيربييه الراقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح البريطانيين، يتوقع أن يتدفق عليه آلاف المتزلجين من بريطانيا، لكن اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا قضى على هذه الآمال.وقال مسئول التواصل في بلدية باني جان، مارك ساندوز، لوكالة "إيه تي إس" للأنباء، إن السياح الفارين بقوا في الحجر الصحي يومًا واحدًا قبل أن يهربوا ليلًا.وأضاف أن مسئولي الفندق اكتشفوا فرار السياح عندما رأوا أنهم لم يأكلوا من أطباق الطعام المخصصة لهم.وتابع: "لا يمكننا إلقاء اللوم عليهم.. ففي معظم الحالات كان الحجر الصحي لا يحتمل"، فكيف في حال "وجود 4 في غرفة تبلغ مساحتها 20 مترًا مربعًا".