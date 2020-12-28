التضامن: توظيف 3 آلاف شخص من ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية، فضلا عن دعم مكاتب التأهيل الاجتماعى لاستكمال الجهاز الوظيفى، وزيادة رواتب العاملين بها، بواقع 500 جنيه شهريا بإجمالى 12،240،000 جنيه.وأكدت، فى تقرير صادر عنها، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات «we» بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية ووضع خطط ومعايير وآليات لبرامج تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، حيث تقوم الشركة بتدريب نحو 1000 من ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل، وقد قامت الوزارة بوضع خطة مقترحة للتدريب يتم تنفيذها خلال ثلاث مراحل للتنفيذ على مدار 3 سنوات؛ لخلق فرص عمل تتناسب مع الإعاقة والمؤهل.وأوضحت أنه تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.