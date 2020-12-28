خبيرة فلك: الاكتئاب يتسبب في تراجع الأداء الوظيفي لأصالة 2021

الصعيد العاطفي:

الصعيد المهني:

الصعيد الصحي:

تصدرت المطربة أصالة ترند محرك البحث "جوجل" بعد ظهور طليقها المخرج طارق العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، التي سرت شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما، ما جعلها تدخل في حالة نفسية سيئة.أصالة مواليد 15 مايو 1969، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حالها حسب برجها الثور وفقا لخبيرة الفلك والأبراج ندى عادل.ستواجه مشاكل عرضية تفسد سعادتها، قد تبدو الأمور خارج سيطرتها، مما يسبب ابتعاد الشريك أو يكون لديه طموحات أنانية، مما يجعلها تدخل في حالة من الاكتئاب.بسبب الاكتئاب الذي تدخل به سوف تكون فترة متوسطة للأداء الوظيفي، فيجب أن تنتبه إلى نقاط قوتها وضعفها.ستتعرض لبعض المشكلات، منها ضعف المناعة، بالإضافة إلى مشاكل بالجهاز الهضمي قد تزعج في بعض الأحيان.