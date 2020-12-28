شريف منير يستعيد ذكرياته مع محمد سعد في «الشارع الجديد»

شارك الفنان شريف منير، جمهوره بصورة تجمعه بالفنان محمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" من كواليس مسلسل "الشارع الجديد".وكتب الفنان على الصورة قائلا: "مسلسل الشارع الجديد.. بحبه.. مش عارف ليه مش بيذيعوه".ويذكر أن مسلسل "الشارع الجديد" شاركه في البطولة كل من عزت العلايلي، عبد المنعم مدبولي، محمد سعد، حنان ترك، هالة فاخر، فردوس عبد الحميد، رانيا فريد شوقي، فريدة سيف النصر، أمينة رزق، حسن مصطفى، تأليف عبد الحميد جودة السحار، إخراج محمد فاضل.