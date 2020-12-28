غدًا.. مباحثات «روسية- تركية» في سوتشي حول ليبيا

تتصدر تطورات الأوضاع في ليبيا، غدا الثلاثاء، محادثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في مدينة سوتشي الروسية.ووفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية، عن الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الروسي التركي، سيرجي ماركوف، فإن اجتماع الجانبين يتوقع أن يسير في اتجاه إيجابي، وفي جو من التعاون لإيجاد حلول ناجعة بشأن الأوضاع في ليبيا، فضلًا عن معالجة القضايا الإقليمية العالقة، لا سيما النزاع في إقليم "ناجورني قره باغ".يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي قد أكد، في وقت سابق، أن بلاده تتعاون مع عدة دول؛ لإنجاح الحوار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى لإطلاق مفاوضات شاملة لجميع القوى الفاعلة في الأزمة الليبية.وشدّد على إصرارهم على تسوية الأزمة الليبية بين الليبيين أنفسهم، ودول الجوار.