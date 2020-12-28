الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

واستغرق تدمير المعبر عشر ثوان بعد ذلك، تم عرض جسر جديد على الجمهور وتم بناؤه في مكان قريب، وهو أطول ويضم المزيد من الممرات للسيارات.





A run-down bridge in Hunan, China has been demolished in 10 seconds in a controlled explosion pic.twitter.com/Qrf59XAHVh — China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2020

فجرت السلطات الصينية جسرًا للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ، لكونه غير صالح للإستخدام، وخوفًا من حدوث كوارث للمواطنين.ونشرت قناة "نيو تشاينا" الصينية، مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار وكيف تنتشر أجزاء من الجسر المنفجر في اتجاهات مختلفة وتسقط في النهر.