حان الوقت للتخلي عن الغرور.. ماذا يقول الفلك لأحمد فهمي في 2021؟
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:37 م
هويدا سعيدطباعة
تصدر الفنان أحمد فهمي محركات البحث هذا العام، بشكل كبير بسبب تصريحاته على السوشيال ميديا، وخناقاته مع محمد رمضان ومحمد هنيدي وشيكابالا.
أحمد من مواليد 6 نوفمبر عام 1980، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله حسب برجه العقرب وفقا لخبيرة الفلك ندى عادل.
- على الصعيد العاطفي:
حان الوقت للتخلي عن العصبية والغرور، فهذا العام يعتبر أنسب الأوقات لإقامة علاقة حب مع شريك حياتك.
- على الصعيد المهني:
سوف يكون في أفضل حالاته المهنية، سيسود جو ودي في مكان العمل لكن لا تآمن.
- على الصعيد الصحي:
سيعاني من بعض الإرهاق والتعب والمشاكل العصبية، لذلك يجب عليكي أخذ قسطًا من الراحة، والمشورة الطبية عندما يتطلب الموقف.
أحمد من مواليد 6 نوفمبر عام 1980، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله حسب برجه العقرب وفقا لخبيرة الفلك ندى عادل.
- على الصعيد العاطفي:
حان الوقت للتخلي عن العصبية والغرور، فهذا العام يعتبر أنسب الأوقات لإقامة علاقة حب مع شريك حياتك.
- على الصعيد المهني:
سوف يكون في أفضل حالاته المهنية، سيسود جو ودي في مكان العمل لكن لا تآمن.
- على الصعيد الصحي:
سيعاني من بعض الإرهاق والتعب والمشاكل العصبية، لذلك يجب عليكي أخذ قسطًا من الراحة، والمشورة الطبية عندما يتطلب الموقف.