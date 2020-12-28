حان الوقت للتخلي عن الغرور.. ماذا يقول الفلك لأحمد فهمي في 2021؟

- على الصعيد العاطفي:

- على الصعيد المهني:

- على الصعيد الصحي:

تصدر الفنان أحمد فهمي محركات البحث هذا العام، بشكل كبير بسبب تصريحاته على السوشيال ميديا، وخناقاته مع محمد رمضان ومحمد هنيدي وشيكابالا.أحمد من مواليد 6 نوفمبر عام 1980، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله حسب برجه العقرب وفقا لخبيرة الفلك ندى عادل.حان الوقت للتخلي عن العصبية والغرور، فهذا العام يعتبر أنسب الأوقات لإقامة علاقة حب مع شريك حياتك.سوف يكون في أفضل حالاته المهنية، سيسود جو ودي في مكان العمل لكن لا تآمن.سيعاني من بعض الإرهاق والتعب والمشاكل العصبية، لذلك يجب عليكي أخذ قسطًا من الراحة، والمشورة الطبية عندما يتطلب الموقف.