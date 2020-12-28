«الأخضر منفوش ومجسم».. أبرز تصميمات فساتين للاحتفال برأس السنة



أيام قليلة ونودع عام 2020 لنستقبل عاما جديدا يحمل لنا العديد من المفاجآت، وتستعد كل سيدة للاحتفال بطريقتها الخاصه بهذا اليوم، محاولة الظهور بإطلالة مميزة.



ومن وحي دور الأزياء العالمية، نطلعك على أجمل إطلالات الفساتين باللون الاخضر المناسبة للاحتفال برأس السنة 2021.



فستان أخضر منفوش:

يمكنك ارتداء الفستان الأخضر من تصميم داني أطرش، وهو فستان سهرة تم عرضه في أحدث مجموعاته شتاء 2021، وهو فستان باللون الأخضر الغامق مصمم على شكل منفوش يكشف كتفًا واحدًا وكم واحدًا مع حزام برّاق حول الخصر. أيام قليلة ونودع عام 2020 لنستقبل عاما جديدا يحمل لنا العديد من المفاجآت، وتستعد كل سيدة للاحتفال بطريقتها الخاصه بهذا اليوم، محاولة الظهور بإطلالة مميزة.ومن وحي دور الأزياء العالمية، نطلعك على أجمل إطلالات الفساتين باللون الاخضر المناسبة للاحتفال برأس السنة 2021.يمكنك ارتداء الفستان الأخضر من تصميم داني أطرش، وهو فستان سهرة تم عرضه في أحدث مجموعاته شتاء 2021، وهو فستان باللون الأخضر الغامق مصمم على شكل منفوش يكشف كتفًا واحدًا وكم واحدًا مع حزام برّاق حول الخصر.

فستان مستطيل باللون الأخضر الفاتح:



إذا كنتي تفضلين اللون الأخضر الفاتح، فيمكنك ارتداء فستان من تصميم اللبناني إيلي صعب، فهو فساتين سهرة صمم على شكل مستطيل الطويل عصري وبسيطة، ذات فتحة من الأمام، مع جزء مناسب على الأكتاف ويتميز بأقمشة راقية وانسيابية. إذا كنتي تفضلين اللون الأخضر الفاتح، فيمكنك ارتداء فستان من تصميم اللبناني إيلي صعب، فهو فساتين سهرة صمم على شكل مستطيل الطويل عصري وبسيطة، ذات فتحة من الأمام، مع جزء مناسب على الأكتاف ويتميز بأقمشة راقية وانسيابية.

فستان أخضر قصير مرصع:

قدم المصمم جورج حبيقة فستان أنثوي بتصميم قصير باللون الأخضر ومرصع بالكامل بتطريزات برّاقة مع حمّالات رفيعة، واكتملت إطلالة العارضة بالحذاء الأخضر بالكعب الرفيع.

فستان أخضر مجسم:

إذا كنت من محبي الفساتين المجسمة يمكن ارتداء الفستان من المصممة ريم عكرا فهو فستان بدرجات الأخضر الراقية الفستان مصمم بطبقة شفافة مع تطريزات برّاقة، وأكمام شفافة.