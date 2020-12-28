مبعوث الأمم المتحدة يدعو الأطراف اليمنية لاستئناف العملية السياسية

يطمح وسط الصراعات المتوالية بين أنصار الله الحوثي والحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي، اليمنيون في إنهاء الصراع خلال العام الجديد وإيقاف حمام الدم الذي تسبب فيه الانقلاب على الرئيس المعترف به دوليًا.من جانبه دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيتثس، اليوم الأحد، الأطراف اليمنية إلى استئناف العملية السياسية وإنهاء الصراع بشكل كامل خلال العام 2021.وقال في تصريح لمجلة"حديث سياسي" الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة، "من المهم أن تجتمع الأطراف اليمنية المتصارعة لتناقش خلافاتها وتتفق على طريقة واقعية للمضي قدمًا في مسار السلام".وأعرب عن أمله أيضا "أن يكون أداء الأطراف اليمنية أفضل في احترام وحماية حقوق وحريات الجميع". وأضاف: "كان عام 2020 قاسيا على اليمنيين مع استمرار إراقة الدماء والنزوح والتدهور الاقتصادي وتفشي جائحة كوفيد-19".وأكد غريفثس "استمرار وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق يلزم الأطراف بوقف القتال، واتخاذ إجراءات جادة لفتح البلاد وتخفيف المعاناة، واستئناف العملية السياسية بشكل عاجل".وأضاف المبعوث الأممي "في عام 2021 أود أن أرى الأطراف تُظهر الجدية بشأن استئناف عملية سياسية تشمل الجميع لإنهاء الصراع بشكل كامل".