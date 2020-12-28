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مصر

أماكن سقوط الأمطار الفترة القادمة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
جريدة الدستور
نوران إمام
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حالة من التقلبات المناخية ضربت البلاد الفترة الماضية، وشغلت حالة الطقس اهتمام المصريين تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

وتواصل "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي أوضح خريطة سقوط الأمطار في الفترة القادمة، بداية من اليوم الاثنين وصولا ليوم السبت القادم الموافق 2 يناير.

وقال "شاهين" إن احتمالية سقوط الأمطار تبلغ (30% تقريبًا)، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب-شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة، وتكون كمية سقوط الأمطار بنسبة خفيفة.

وأكد حدوث شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري، موجهًا نصيحة بتجنب السفر في تلك الأوقات، كما أشار لوجود شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح تفاصيل الظواهر الجوية التي ستحدث يوم الثلاثاء القادم، مؤكدا وجود أمطار خفيفة بنسبة (20% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وقال إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة، مصاحبة لحدوث شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعن يوم الأربعاء القادم، أوضح وجود أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة لسقوط أمطار بكمية خفيفة وتكون احتمالية سقوط أمطار تتراوح بين (20% تقريبًا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة.

وأكد احتمالية حدوث شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أكد "شاهين" أن يوم الخميس القادم سيشهد أمطارا خفيفة وارتفاعا في احتمالية سقوط أمطار (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضح استمرار ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 01 يناير 2020:

ومع بداية العام الجديدة الموافق يوم الجمعة، أكد "شاهين" حدوث شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف "شاهين" أن يوم السبت، الموافق 2 يناير، ستستمر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفي نهاية الحديث، أكد شاهين أن بيان هيئة الأرصاد وتوقعاتها يتم تحديثه بشكل يومي نظرا للتغيرات المناخية التي تطرأ على حالة الطقس.

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