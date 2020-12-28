البيئة: مصر تمتلك ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن محميات البحر الأحمر تتميز بوجود العديد من البيئات البحرية والأرضية التي تأتي على رأسها بيئة الشعاب المرجانية التي تتميز بتنوع بيولوجي لا يوجد مثيل له، وتصنف مواقع الغوص المنتشرة بسواحلها ضمن أكثر مواقع الغوص على مستوى العالم جذبا لممارسي رياضة الغوص في العالم حيث يتردد عليها ملايين الزوار كما تضم بيئات الأعشاب البحرية المتنوعة.وأوضحت أن الزيارة تضمنت رحلة بحرية وزيارة لجزيرة الجفتون وهى إحدى الجزر المحمية الموجودة بالبحر الأحمر قدم خلالها الدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر عرضًا متكاملًا للوفد الزائر حول الجزر التي تتمتع بوضعية المحمية البيئية في المحيط المجاور للغردقة بالبحر الأحمر، مما يزيد من اهتمام السياح بزيارتها ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبليةكما تضمن العرض التعريف بالإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير نظم الإدارة بالمحميات الطبيعية بما يضاهي المستويات العالمية ويضمن حماية الموارد الطبيعية وتوفير تجربة بيئية فريدة من نوعها لمحبى السياحة البيئية.ودعت وزيرة البيئة الوفد للعودة مرة أخرى لمصر لزيارة باقى المحميات والتمتع بالجو الفريد بصحبة أصدقائهم وأسرهم ومحبى السياحة البيئية فى إطار حملة الوزارة ECo Egypt للترويج للسياحة البيئية فى مصر.وقد أشاد الوفد بالاجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الزيارة وبالإدارة الجادة والمتطورة بالمحميات مشيدون بمحميات البحر الأحمر، وبأنها واحدة من أروع بقاع العالم الطبيعية.يذكر أن زيارة الوفد الصربى قد تم تنظيمها بالتنسيق مع سفارة مصر في بلجراد، فى سياق جهود تنويع الأنشطة التي يقوم بها السياح الصرب الوافدين إلى مصر الذى أصبحوا يحتلون مكانة متقدمة في ترتيب الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل جائحة فيروس الكورونا.