المدرسة حامل.. أسرة الطفلة المعذبة في المنوفية تتنازل عن البلاغ

فى مفاجأة داخل نيابة مركز سمنود تنازلت أسرة الطفلة "حنين رشاد. ا" عن البلاغ المقدم ضد مدرسة، لقيامها بتعذيب الطفلة وحرق كفيها باستخدام سكين ساخن، بسبب أنها مريضة سكر وحامل فى آخر شهر وتنتظر مولودها في أى وقت.وأكد مصدر داخل النيابة أن المدرسة أحست ببوادر الحمل وكاد أن يغشى عليها مما أدى إلى رأفة أهل الفتاة وتنازلها عن المحضر.كان والد ووالدة الطفلة قد حرروا أمس محضرا بمركز شرطة سمنود ضد المدرسة، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها للنيابة العامة، وتبين أنها حامل فى الشهر الأخير، وأبدت استعدادها للتراضى مع أسرة الطفلة والتكفل بعلاجها من الحروق والكشف الطبى عليها، ووافقت الأم وتصالح الطرفان فى سراى النيابة العامة.