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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار: نفذنا 17 تجمعا تنمويا بشمال وجنوب سيناء

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والتى تم تنفيذها خلال عام 2020.

وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، ولم تتوانى فى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، وعلى الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد حققت الوزارة المعادلة الصعبة بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات مع أخذ أعلى درجات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد.

وأشار الوزير في بيان له اليوم، إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بالمحافظات، وتشمل، إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وإنشاء تجمع تنموي بسهل القاع بمدينة طور سيناء، ومكافحة التصحر وتنمية القرى البدوية (إنشاء سدود – دورات مياه – آبار)، وبيت طلبة منديشة بالواحات البحرية، وحفر بئرى رى بأرض الملك وغرب الموهوب، وإنارة وصلة طريق القنطرة شرق من ميدان المثلث حتي كوبري السلام بطول 10 كم، وإنارة طريق الزيج قاطية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وإنشاء مبنى خدمي بقرية الروضة، وإنشاء خزان أرضى سعة 1000 م3 وعنبر طلمبات الأعمال الكهروميكانيكية، ورفع كفاءة الطرق لـ5 ميادين ضمن المرحلة الأولى والعاجلة لتنمية وتطوير العريش.

كما تم إنشاء مبنى حضانة، وإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى قرية الروضة بطول 15 كم في الاتجاهين، وتنفيذ نصب تذكاري بميدان ميناء العريش الرئيسي أمام مبنى المحافظة، وإزالة وإعادة إنشاء 8 عمارات بحي المساعيد، وإنشاء دار مناسبات بقرية جبيل، وإنشاء مسرح بمدينة سانت كاترين، واستكمال أعمال الحماية من السيول للطريق الرابط بين أبو غراقد ووادي مكتب بطول 5 كم، وإنشاء دار مناسبات بتجمع وادي مندر بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء مزرعة الحمة برأس سدر بمساحة 30 فدانًا، وإنشاء مزرعة الرملة بأبو زنيمة بمساحة 30 فدانًا، ومعالجة آثار السيول لمشروعات التنمية المتكاملة.

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