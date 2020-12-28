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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد صربي يتعرف على مبادرات السياحة البيئية بمحميات البحر الأحمر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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استقبلت محميات البحر الأحمر وفدا من كبار المسؤولين الصرب والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين ببلجراد للتعرف على مبادرات السياحة البيئية في مصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية في مصر بالخارج بالتعاون مع وزارتي الخارجية والسياحة والآثار.

وأكدت فؤاد، أن هذه الزيارة تأتي كأحد النتائج المثمرة لمشاركة وزارة البيئة بجناح عن السياحة البيئية ضمن مشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة في معرض بلجراد الدولي للسياحة في فبراير الماضي، والذي تم خلاله عرض أهم مقاصد السياحة البيئية في مصر بما تمتلكه من ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره.

وأضافت، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث نظم الإدارة بالمحميات الطبيعية واتخاذ كافة الإجراءات للترويج للسياحة البيئية بمصر، والتي تتميز بالتنوع في طبيعتها ما بين البيئة النباتية والحيوانية والبحرية، كما أنها غنية بالشعاب المرجانية الخلابة، والجزر الرائعة، والحياة البرية الفريدة، ما يعطيها ميزة عالمية في السياحة البيئية.


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