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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

دراما قصيرة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن المجلس القومي للسكان عن إنتاج حلقات درامية قصيرة "سيمي دراما"، تحت عنوان "لا للصور المرفوضة"، للتوعية بالمشكلات الناتجة عن الزيادة السكانية غير المنضبطة، وذلك بداية من يناير المقبل.

وأوضح المجلس، أن تلك الحلقات سيتم بثها عبر الإذاعة المحلية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أنها العمل الدرامي الثالث الناتج عن التعاون بين فرع المجلس والإذاعة المحلية بالمحافظة.

يناقش المسلسل جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الزيادة السكانية غير المنضبطة، مثل البطالة والأمية والتسرب من التعليم والفقر والتفكك الأسري والزواج المبكر، كما يتناول حلقات تحث الشباب على العمل الحر وريادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتى ذلك في إطار تفعيل محور الإعلام والتواصل الاجتماعي في الاستراتيجية القومية للسكان، والاستفادة من الدور الذي تلعبه الدراما في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وسيتم بنهاية كل حلقة طرح مسابقة للمستمعين على الهواء مباشرة عبارة عن سؤال عن موضوع الحلقه ويتم تلقي الإجابات وإعلان الفائز بشكل يومي حتى انتهاء حلقات المسلسل مما يعزز الإستفادة من المادة المطروحة ويعظم من درجة المشاركة ثم سينتهي الحوار المفتوح مع المشاركين بالمسابقة باستضافة ضيف متخصص يبرز مدى خطورة المشكلة والآثار الناتجة عنها.

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