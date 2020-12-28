ضبط مصنع أسماك مدخنة دون ترخيص بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من ضبط مصنع أسماك مدخنة بدون ترخيص وحيازة أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وضبط 6 أطنان أسماك مملحة داخل أحواض غير صالحة للاستهلاك الأدمى، و7 أطنان ملح طعام و5000 استيكر مدون عليه ماركات مختلفة غير مسجلة و2000 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي.كما تم ضبط مصنع ملابس جاهزة يدار بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج دون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 12 ماكينة أنواع مختلفة لتصنيع الملابس الجاهزة و1060 متر قماش ألوان مختلفة، و1100 أقمصة رياضية تحت التصنيع وآخرى مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، فضلا عن ضبط مخازن أعلاف وأسمدة زراعية ومخصبات زراعية بدون تراخيص وحيازة أعلاف مجهولة المصدر وأسمدة زراعية محظور الإتجار فيها، وتم التحفظ على 6 أطنان و500 كجم أعلاف وما يقرب من 8 أطنان سماد زراعى و30 جركن مخصب زراعي.وأكد الرائد أيمن رزق رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية، بأنه تم تحرير (328) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة فى الفترة من 15 إلى 21 من شهر ديسمبر الجارى، ومن أهمها تحرير (20) قضية غش تجاري، (118)قضية عدم الإعلان عن الأسعار، (31) قضية عدم وجود شهادة صحية " محلات تجارية"، (18) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، (27) قضية خبز ناقص الوزن (مخابز بلدية)، (22) قضية عدم تواجد المدير المسئول (مخابز بلدية)، (25) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدية)، (21) قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية)، (21) قضية عدم مزاولة النشاط فى أوقات العمل (مستودع غاز)، (25) قضية عرض وبيع لحوم بلدية بأزيد من السعر المعلن.