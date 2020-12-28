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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرارات مهمة للتيسير على المصريين العاملين بالقطاع الزراعي في الأردن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن إصدار وزارة العمل الأردنية، قرارًا بالسماح بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية، وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) من عدد العمال غير الأردنيين.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم الإثنين، أن الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان- الأردن، أشار في تقرير له إلى أنه في إطار التشاور والتنسيق الدائم مع وزارة العمل الأردنية لعرض كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية وطرح الحلول المناسبة، وتتويجا لهذا التعاون واللقاءات المتواصلة.


وذكر أن وزير العمل الأردني أصدر قرارًا لضبط سوق العمل وتسهيلا على أصحاب العمل بالقطاع الزراعي، وكذلك تيسيرًا على العمال غير الأردنيين ومنها العمالة المصرية، فقد قرر وزير العمل الأردني السماح للعمال غير الزراعيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 1272020 بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب الحيازات الزراعية المعتمدة، فضلا عن السماح بتجديد تصريح العمل العامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية ) من عدد العمال غير الأردنيين.

كما تضمن القرار السماح للعامل الزراعي من الجنسية المصرية وأي جنسية أخرى بالانتقال من وإلى مهنة عامل زراعي في مجال راعي أغنام لدى أي صاحب عمل وحسب الحيازة الزراعية المعتمدة، واعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة عامل زراعي، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل.

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