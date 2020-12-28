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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لنشل متعلقات المواطنين بالوايلي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في نشل متعلقات المواطنين بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.

و تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وذلك عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى كرهًا عن سائق سيارة أجرة "تاكسى" وإحداث إصابته، حال استقلالهم السيارة الأجرة قيادته بدعوى توصيلهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بالشروع فى سرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات كرهًا عنها حال استقلالها السيارة ملكها بميدان العروبة دائرة القسم، وإحداث إصابتها بجروح وكسور بالوجه عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف، وإحداث تلفيات بالسيارة إلا أنهم تخلوا من الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب إستغاثتها بالأهالي.

وبإستدعاء المجنى عليها اتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب فى إصابتها، وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وإعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الإسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط (4 هواتف محمولة، 2 حقيبة يد بمكان إخفائهم)، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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