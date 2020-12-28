ضبط تشكيل عصابي لنشل متعلقات المواطنين بالوايلي
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في نشل متعلقات المواطنين بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.
و تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وذلك عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى كرهًا عن سائق سيارة أجرة "تاكسى" وإحداث إصابته، حال استقلالهم السيارة الأجرة قيادته بدعوى توصيلهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بالشروع فى سرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات كرهًا عنها حال استقلالها السيارة ملكها بميدان العروبة دائرة القسم، وإحداث إصابتها بجروح وكسور بالوجه عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف، وإحداث تلفيات بالسيارة إلا أنهم تخلوا من الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب إستغاثتها بالأهالي.
وبإستدعاء المجنى عليها اتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب فى إصابتها، وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وإعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الإسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط (4 هواتف محمولة، 2 حقيبة يد بمكان إخفائهم)، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وذلك عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى كرهًا عن سائق سيارة أجرة "تاكسى" وإحداث إصابته، حال استقلالهم السيارة الأجرة قيادته بدعوى توصيلهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بالشروع فى سرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات كرهًا عنها حال استقلالها السيارة ملكها بميدان العروبة دائرة القسم، وإحداث إصابتها بجروح وكسور بالوجه عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف، وإحداث تلفيات بالسيارة إلا أنهم تخلوا من الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب إستغاثتها بالأهالي.
وبإستدعاء المجنى عليها اتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب فى إصابتها، وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وإعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الإسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط (4 هواتف محمولة، 2 حقيبة يد بمكان إخفائهم)، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.