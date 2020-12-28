جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة المعلومات العامة

وجاءت نتائج المسابقة كالآتي:



- مسابقة المعلومات العامة جماعي:

- المسابقة الفردي:

أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان عن نتائج مسابقة المعلومات العامة، التي أقيمت في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والثقافية التي تساهم في التنافس الشريف بين الطلاب، بهدف صقل المعلومات العامة لدى الطلاب، ليكون الطالب على قدر كبير من الثقافة والاطلاع وهو ما يفيده ويعود نفعه على المجتمع بشكل عام.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.المركز الأول كلية التمريض ( الطلاب أحمد سيد أحمد، فهمي سلامة فهمي، كريم عبد الحليم)المركز الثاني كلية الطب ( ياسمين ياسر فوزي، مصطفى عبد السميع، محمد بكري عثمان)كلية الصيدلة (عبد الرحمن مصطفى، عبد الرحمن سعيد، مجدي سعيد أحمد)المركز الأول مصطفى عبد الفتاح السيد كلية الآدابالمركز الثاني أحمد السيد أحمد كلية التمريضالمركز الثالث فهمي سلامة فهمي كلية التمريضالمركز الرابع هبة الله سعد كلية الحقوقالمركز الخامس فاطمة حسين خليل كلية الآدابالمركز السادس عبد الرحمن مصطفى السيد كلية الصيدلةوقد قام بتحكيم المسابقة الدكتور عصام محمود أحمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآدابوقد قام بالإشراف على المسابقة كل من راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق عرفان مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.