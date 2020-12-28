صدقي صخر يشارك 4 جنسيات في أول بودكاست عربي «مضلة صقر»

ومؤخرا كان للفنان صدقي صخر حضور مميز خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 حيث تم عرض الحلقة الأولى من مسلسلة الجديد " أنصاف مجانيين" والذي سيتم عرضه على منصة viu في شهر يناير، كما كان له مشاركة في الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري والذي كان ينافس في مسابقة سينما الغد.



يشارك الفنان صدقي صخر، في البودكاست الأول من نوعة باللغة العربية "مضلة صقر"، والذي ستتوفر حلقاته ابتداء من غداّ على منصة أنغامي، ويؤدي الفنان في الحلقات بدور "أحمد بيالي" متسلق جبال من مصر، والذي ينضم لمغامرة فيصل في رحلته بالربع الخالي بالسعودية والذي سنكشف خلال الحلقات دوره المؤثر فيها.وقال الفنان صدقي صخر" دائما احب تجربة ما هو جديد ومشاركتي في أول بودكاست يقدم باللغة العربية ويشارك فيه أكثر من 4 جنسيات عربية، من مصر، والسعودية، ولبنان وغيرها، ما جعلني متحمسا وخاصة ان "مضلة صقر" هو مغامرة مسموعة جديدة تشعل خيال الجمهور بشكل كبير، كما جعلني أعود لفكرة الأداء الصوتي ولاني احب الدوبلاج حيث اتحرر فيه من شكلي الظاهري أمام الكاميرا، وأركز على أن تصل كل التعبيرات والمشاعر عن طريق الصوت وهذا تحدي كبير".المسلسل مكون من 8 حلقات، من بطولة صدقي صخر، عمار صبان، أسامة خالد القس، وتارا عماد، وسيناريو وحوار جيلان عوف،و تدور أحداث "مضلة صقر" حول فيصل الذي ينطلق في رحلة عبر الربع الخالي لمشاهدة خسوف الشمس، ولكن إذا أراد لنفسه النجاة، عليه أولًا أن يواجه ماضيه المدفون"