ضبط 38 ألف كتاب غير مصرح بتداولها داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن كتب في منطقة دار السلام، بمحافظة القاهرة، لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية غير المصرح بتداولها خارج نطاق وزارة التربية والتعليم.وعثر بداخل المخزن على (38100 كتاب خاص بوزارة التربية والتعليم، لمواد دراسية مختلفة خاصة بمراحل تعليمية)، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.