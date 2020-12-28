رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 38 ألف كتاب غير مصرح بتداولها داخل مخزن بالقاهرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
طباعة
تمكنت مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن كتب في منطقة دار السلام، بمحافظة القاهرة، لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية غير المصرح بتداولها خارج نطاق وزارة التربية والتعليم.

وعثر بداخل المخزن على (38100 كتاب خاص بوزارة التربية والتعليم، لمواد دراسية مختلفة خاصة بمراحل تعليمية)، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 80.7 مليون

الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر الإثنين 28-12-2020

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

الحكومة تنفي رفع أسعار البنزين

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ألعاب نارية بلا جمهور بمناسبة رأس السنة في سيدني

الأمم المتحدة: «الإيدز» تسبب في وفاة 45 ألف شخص بنيجيريا خلال 2019

متخصص روسي عن كورونا: في 2021 سيتنفس الجميع

دراسة روسية تكشف مدى انتشار السلالة البريطانية من كورونا

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري