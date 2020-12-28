9 طرق للوقاية من كورونا في المترو
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
هويدا سعيدطباعة
حذرت منظمة الصحة العالمية من التكدس والازدحام، وضرورة الابتعاد عن وسائل النقل العامة، لأنها تعتبر البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا.
وحسب ما ذكرت مجلة "BMC Infectious Diseases" الطبية الخاصة بالأمراض المعدية والأوبئة، فإن الأشخاص الذين يستقلون وسائل المواصلات المزدحمة خلال فترة انتشار الفيروس أكثر عرضة للإصابة 6 مرات من الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة أو يسيرون في الشوارع أو يركبون الدراجات؛ ولذلك يجب الالتزام الشديد بالنصائح التالية:
1- الركوب من الباب المخصص:
يجب الركوب من الباب المخصص للركوب نظرًا لقلة التكدس عليه.
2- تجنب لمس الأسطح:
تجنب لمس الأسطح، خاصًة الأعمدة والمقابض لعدم نقل العدوى.
3- ترك مسافة:
ترك مسافة بينك وبين الأشخاص تتراوح بين 5:3 أقدام، خاصًة الذين يعانون من السعال.
4- تغطية الفم:
تغطية الفم عند السعال والعطس بالمناديل الورقية، أوباستخدام الذراع.
5- الكحول:
وضع الكحول بعد العطس لتعقيم اليدين بعدها.
6- غسل اليدين:
غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية، على الأقل، فور النزول من الحافلة أو المترو.
7- استعمال بطاقات المترو:
استعمال بطاقات المترو أفضل من شراء التذاكر يوميًا.
8- ارتداء كمامة طبية:
ارتدِ كمامة طبية بجودة عالية، ويفضل عدم ارتداء الكمامة القماشية.
9- ترك يدك اليمين نظيفة:
المس كل شيء بيدك الشمال واترك اليمين دائمًا نظيفة.
وحسب ما ذكرت مجلة "BMC Infectious Diseases" الطبية الخاصة بالأمراض المعدية والأوبئة، فإن الأشخاص الذين يستقلون وسائل المواصلات المزدحمة خلال فترة انتشار الفيروس أكثر عرضة للإصابة 6 مرات من الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة أو يسيرون في الشوارع أو يركبون الدراجات؛ ولذلك يجب الالتزام الشديد بالنصائح التالية:
1- الركوب من الباب المخصص:
يجب الركوب من الباب المخصص للركوب نظرًا لقلة التكدس عليه.
2- تجنب لمس الأسطح:
تجنب لمس الأسطح، خاصًة الأعمدة والمقابض لعدم نقل العدوى.
3- ترك مسافة:
ترك مسافة بينك وبين الأشخاص تتراوح بين 5:3 أقدام، خاصًة الذين يعانون من السعال.
4- تغطية الفم:
تغطية الفم عند السعال والعطس بالمناديل الورقية، أوباستخدام الذراع.
5- الكحول:
وضع الكحول بعد العطس لتعقيم اليدين بعدها.
6- غسل اليدين:
غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية، على الأقل، فور النزول من الحافلة أو المترو.
7- استعمال بطاقات المترو:
استعمال بطاقات المترو أفضل من شراء التذاكر يوميًا.
8- ارتداء كمامة طبية:
ارتدِ كمامة طبية بجودة عالية، ويفضل عدم ارتداء الكمامة القماشية.
9- ترك يدك اليمين نظيفة:
المس كل شيء بيدك الشمال واترك اليمين دائمًا نظيفة.