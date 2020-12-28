9 طرق للوقاية من كورونا في المترو

1- الركوب من الباب المخصص:

2- تجنب لمس الأسطح:

3- ترك مسافة:

4- تغطية الفم:

5- الكحول:

6- غسل اليدين:

7- استعمال بطاقات المترو:

8- ارتداء كمامة طبية:

9- ترك يدك اليمين نظيفة:

حذرت منظمة الصحة العالمية من التكدس والازدحام، وضرورة الابتعاد عن وسائل النقل العامة، لأنها تعتبر البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا.وحسب ما ذكرت مجلة "BMC Infectious Diseases" الطبية الخاصة بالأمراض المعدية والأوبئة، فإن الأشخاص الذين يستقلون وسائل المواصلات المزدحمة خلال فترة انتشار الفيروس أكثر عرضة للإصابة 6 مرات من الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة أو يسيرون في الشوارع أو يركبون الدراجات؛ ولذلك يجب الالتزام الشديد بالنصائح التالية:يجب الركوب من الباب المخصص للركوب نظرًا لقلة التكدس عليه.تجنب لمس الأسطح، خاصًة الأعمدة والمقابض لعدم نقل العدوى.ترك مسافة بينك وبين الأشخاص تتراوح بين 5:3 أقدام، خاصًة الذين يعانون من السعال.تغطية الفم عند السعال والعطس بالمناديل الورقية، أوباستخدام الذراع.وضع الكحول بعد العطس لتعقيم اليدين بعدها.غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية، على الأقل، فور النزول من الحافلة أو المترو.استعمال بطاقات المترو أفضل من شراء التذاكر يوميًا.ارتدِ كمامة طبية بجودة عالية، ويفضل عدم ارتداء الكمامة القماشية.المس كل شيء بيدك الشمال واترك اليمين دائمًا نظيفة.