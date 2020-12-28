رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

9 طرق للوقاية من كورونا في المترو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
طباعة
حذرت منظمة الصحة العالمية من التكدس والازدحام، وضرورة الابتعاد عن وسائل النقل العامة، لأنها تعتبر البيئة المثالية لانتشار فيروس كورونا.

وحسب ما ذكرت مجلة "BMC Infectious Diseases" الطبية الخاصة بالأمراض المعدية والأوبئة، فإن الأشخاص الذين يستقلون وسائل المواصلات المزدحمة خلال فترة انتشار الفيروس أكثر عرضة للإصابة 6 مرات من الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة أو يسيرون في الشوارع أو يركبون الدراجات؛ ولذلك يجب الالتزام الشديد بالنصائح التالية:

1- الركوب من الباب المخصص:
يجب الركوب من الباب المخصص للركوب نظرًا لقلة التكدس عليه.

2- تجنب لمس الأسطح:
تجنب لمس الأسطح، خاصًة الأعمدة والمقابض لعدم نقل العدوى.

3- ترك مسافة:
ترك مسافة بينك وبين الأشخاص تتراوح بين 5:3 أقدام، خاصًة الذين يعانون من السعال.

4- تغطية الفم:
تغطية الفم عند السعال والعطس بالمناديل الورقية، أوباستخدام الذراع.

5- الكحول:
وضع الكحول بعد العطس لتعقيم اليدين بعدها.

6- غسل اليدين:
غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية، على الأقل، فور النزول من الحافلة أو المترو.

7- استعمال بطاقات المترو:
استعمال بطاقات المترو أفضل من شراء التذاكر يوميًا.

8- ارتداء كمامة طبية:
ارتدِ كمامة طبية بجودة عالية، ويفضل عدم ارتداء الكمامة القماشية.

9- ترك يدك اليمين نظيفة:
المس كل شيء بيدك الشمال واترك اليمين دائمًا نظيفة.

موضوعات متعلقة

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

الحكم بإيداع «طفل المرور» دار رعاية.. وسنة حبس لباقي المتهمين

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

«مصر للطيران»: رحلات استثنائية لنقل العالقين بالسعودية

الحكومة تنفي رفع أسعار البنزين

الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

ألعاب نارية بلا جمهور بمناسبة رأس السنة في سيدني

الأمم المتحدة: «الإيدز» تسبب في وفاة 45 ألف شخص بنيجيريا خلال 2019

متخصص روسي عن كورونا: في 2021 سيتنفس الجميع

دراسة روسية تكشف مدى انتشار السلالة البريطانية من كورونا

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
المزيد

الثقافة

جامعة الإمارات الثالثة عربيًا وفق تصنيف التايمز 2021 لمؤسسات التعليم العالي

حبشى جرجس.. قصة أول مؤسس لإذاعة أهلية مصرية

ياما في الجراب يا حاوي.. مفردات الحارة المصرية

أيمن عثمان يكشف قصة «حرامي الحلة» في موسوعة التراث المصري