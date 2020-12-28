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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالعال» للسيسي: نستشرف معكم عامًا واعدًا بقطوف دانية من الإصلاحات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وقال عبدالعال، في نص البرقية: "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعي سروري أن أنقل إليكم ‏باسمي واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".‏

وأضاف رئيس مجلس النواب: "عام جديد، يا سيادة الرئيس، تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غدًا واعدًا بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي ‏انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".

وأردف: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى، ‏وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكدًا أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.‏

وختم رئيس البرلمان برقية التهنئة قائلًا: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ الخراصون على تمزيق لُحمته أو زرع ‏الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، ‏معاهدين الله على أن نكون جنودًا تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم".‏

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