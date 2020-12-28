«عبدالعال» للسيسي: نستشرف معكم عامًا واعدًا بقطوف دانية من الإصلاحات
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.
وقال عبدالعال، في نص البرقية: "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعي سروري أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "عام جديد، يا سيادة الرئيس، تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية، مستشرفة غدًا واعدًا بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".
وأردف: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى، وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكدًا أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.
وختم رئيس البرلمان برقية التهنئة قائلًا: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ الخراصون على تمزيق لُحمته أو زرع الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، معاهدين الله على أن نكون جنودًا تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم".
وقال عبدالعال، في نص البرقية: "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعي سروري أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "عام جديد، يا سيادة الرئيس، تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية، مستشرفة غدًا واعدًا بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".
وأردف: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى، وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكدًا أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.
وختم رئيس البرلمان برقية التهنئة قائلًا: "إن مصر تستقبل العام الجديد بمجتمع متماسك لا يجرؤ الخراصون على تمزيق لُحمته أو زرع الفرقة بين أبنائه، موقنين أننا قادرون على أن نضيف بقيادتكم إلى ما حققناه من إنجازات، معاهدين الله على أن نكون جنودًا تعمل لنصرة مصرنا الأبية وتحقيق آمال شعبها العظيم".