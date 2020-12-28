332 إصابة و41 وفاة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الاثنين تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 2810 فحصًا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 197 ألفًا و716 حالة.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 41 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل الإجمالي التراكمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى سبعة الآف و164 حالة وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 79 ألفا و544 حالة، من بينهم خمسة الآف و571 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و523 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.وأضافت الوزارة أن 1266 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين إلى 111 ألفا وثمانية أشخاص.